فيديو: بيع بطيختين صفراوين في اليابان بسعر خيالي يصل إلى 45 ألف دولار

في أول مزاد علني يقام خلال هذا العام في مدينة سابورو اليابانية، وفي حادثة فريدة من نوعها حقق زوج من البطيخ الأصفر من محافظة هوكايدو في شمال اليابان، سعرا خياليا بلغ نحو 5 ملايين ين أي 45600 دولار.

وتم عرض البطيخ الأصفر من ماركة يوباري في مزاد بيع بالجملة اليوم الجمعة 24 أيار/مايو.

وحتى سماع ضربات المطرقة الأخيرة والإعلان عن الفائز، ظلت أسعار زوج البطيخ ترتفع وبشكل قياسي حتى سجلت مبلغ 45600 دولار .

وقال رئيس الشركة، يوشيهيرو إواتا، إنه اشترى البطيخ لمساعدة اقتصاد يوباري.

هذا وسيتم عرض زوج البطيخ في الأماكن العامة من السبت 25 أيار/مايو ولغاية الأربعاء 29 أيار/مايو.

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