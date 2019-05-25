شاهد: العثور على حوت أبيض نافق على الشواطئ الإيطالية

عثر على حوت أبيض صغير في السن الخميس 23 أيار/ مايو نافقاً على إحدى الشواطئ الإيطالية.

حوت العنبر هذا، وهو على الأرجح يبلغ من العمر سبع سنوات، تقطعت به السبل على شاطئ بالقرب من ميلاتسو، ووفقًا لمنظمة السلام الأخضر، فقد كان ثالث حيوان يتم العثور عليه نافقاً على شاطئ صقلية.

وقام الباحثون في قسم الطب الحيوي المقارن والغذاء (BCA) في جامعة بادوفا بتشريح الحيوان، لكنهم استبعدوا إمكانية تسبب معدات صيد بموته بينما لا تزال الأمراض الفيروسية احتمالاً قائماً.

وتم العثور على الحوتين الآخرين النافقين بالقرب من باليرمو، وكان أحدهما في معدة أحدهما مواد بلاستيكية.

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