شاهد: الأسرة المالكة الأردنية على مائدة الإفطار الرمضانية

نشرت الملكة رانيا على حسابها الرسمي على موقع انستاغرام فيديو تظهر فيه الأسرة المالكة وهي تتناول طعام الإفطار.

وفي الفيديو تقدم الملكة رانيا الطعام للملك عبد الله وأطفالها، ولي العهد حسين، والأميرة إيمان، والأميرة سلمى، والأمير هاشم.

وصور المقطع في غرفة طعام ذات طابع بسيط وحديث، وعلى الطاولة، التي شاركت العائلة كلها في ترتيبها، تظهر أصناف متعددة من الطعام، وتتساءل الملكة رانيا خلال الفيديو إن كان الطعام لذيذاً.

وفي مقطع لاحق يبدو الملك عبد الله مستمتعاً بتناول طبق رمضان التقليدي القطايف.

ونشرت الملكة رانيا قصة إنستاغرام يوم الجمعة 24 أيار/ مايو مع التعليق التالي: "من الرائع أن نجمع جميع أفراد الأسرة لتناول الإفطار".

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