شاهد: لحظة وقوع زلزال عنيف هز مباني طوكيو

قال التلفزيون الياباني إن زلزالا متوسط القوة هز المباني في شرق اليابان يوم السبت قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأظهرت لقطات لكاميرات المراقبة اهتزاز المكاتب والأثاث بمقر وكالة رويترز للأخبار أثناء الهزة الأرضية في العاصمة طوكيو.

وكان مركز الزلزال جنوب تشيبا على بعد حوالي 60 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة، وهي المنطقة المقرر أن يمارس بها ترامب رياضة الغولف مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد.

ولم يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد بحري عاتية ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي قدرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قوته بخمس درجات.

ووصل ترامب وزوجته ميلانيا إلى طوكيو في وقت لاحق يوم السبت.

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