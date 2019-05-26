شاهد: أكثر من 500 طبال روسي يحطمون رقماً قياسياً في سان بطرسبرغ

حطم طبالون في مدينة سان بطرسبرغ الروسية رقماً قياسياً جديداً احتفالاً بعيد المدينة السادس عشر بعد الثلاثمئة.

وتجمع نحو 556 طبالاً من 80 فرقة عزف على الطبول قادمين من 40 مدينة في البلاد كما من أوكرانيا وبلاروسيا للمشاركة في تحدي كسر الرقم القياسي.

كان على الطبالين لتحطيم الرقم القياسي الدق على الطبول بنفس الإيقاع تباعاً وصولاً للطبال الأخير.

الفعالية شهدت مشاركة طبالين من مختلف الخلفيات بما فيهم فرق الأطفال والفرق العسكرية وجالت لجنة من موسوعة غيسنيس للأرقام القياسية في الشوارع لمراقبة العملية.

الرقم القياسي السابق كان قد تم تحطيمه في ساوباولو البرازيلية في وقت سابق من هذا العام وتحديداً في آذار/ مارس بمشاركة 140 طبالاً.

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