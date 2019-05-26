شاهد: احتفالات لاعبي بايرن ميونخ بعد إحراز الثنائية المحلية

احتفل لاعبو نادي بايرن ميونخ السبت 25 أيار/ مايو بمناسبة إحرازهم الدوري الألماني وكأس ألمانيا على حد سواء، وذلك بحفل استمر حتى وقت متأخر من الليل.

بايرن انتزع النصر بفوزه على أر بي لايبزغ بثلاثة أهداف لصفر ليحققوا لقبهم التاسع عشر في كأس ألمانيا ويحرزوا ثنائية الكأس والدوري.

هداف البوندسليغا الأبرز روبرت ليفاندوفسكي قاد فريقه للتقدم في الدقيقة التاسعة والعشرين، ومن ثم جاء هدف كينسغلي كومان في الدقيقة الثامنة والسبعين تبعته لمسة ختامية لليفاندوفسكي حققت الهدف الثالث في الدقيقة الخامسة والثمانين.

بذلك يحقق بايرن الثنائية للمرة الثانية عشر في تاريخه، كما يصبح المدرب نيكو كوفاتش أول من يحقق هذا الفوز الثنائي مع البايرن كلاعب وكمدرب.

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