رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز تسعى للعودة إلى حلبة السياسة

أطلقت رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز وزوجها ألبرتو فرنانديز المرشح للرئاسة حملتهما الانتخابية، بتنظيم تجمع حاشد في ضاحية من العاصمة بيونس آيرس.

واتخذ الزوجان من الوحدة ومكافحة الفقر خلال خطابهما شعارا لحملتهما. وكانت كريستينا فاجأت الكثيرين في الفترة الأخيرة، عندما أعلنت أنها ستخوض السباق نحو منصب نائب الرئيس، بدلا من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وانطلقت الحملة إثر ظهور كريستينا حديثا أمام محكمة لأول مرة، ضمن سلسلة من المحاكمات التي تتهم فيها بالفساد. وتواجه فرنانديز اتهامات بتزعم منظمة إجرامية، تحتال على الدولة من خلال توفير مشاريع عمل عمومية جنوب البلاد في محافظة سانتا كروز بطريقة غير شرعية، وذلك خلال توليها الرئاسة في الفترة الممتدة بين 2007 و2015.

وينفي وسط اليسار الذي تنتمي إليه فرننديز الاتهامات، معتبرا المحاكمة غطاء سياسيا. واتهمت فرننديز إدارة خليفتها المحافظ موريسيو ماكري باضطهادها أملا في صرف نظر الناس، عن المشاكل الاقتصادية للأرجنتين التي قوضت شعبيته. وسوف تنظم الانتخابت الرئاسية الأرجنتينية في شهر تشرين الأول/أوكتوبر المقبل.

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