ترامب في اليابان: لعب غولف وتتويج بطل للسومو ولقاء الامبراطور

خلال زيارة تستغرق ثلاثة أيام، يأخذ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ضيفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جولة غير رسمية، ضمن محطاتها لعب الغولف، وحفل شواء في العشاء في مطعم محلي، وتتويج بطل في رياضة السومو، ولقاء الامبراطور.

وتكتسي هذه الجولة صبغة غير رسمية لللابتعاد لبعض الوقت عن الصرامة، الحاضرة في الآداء الروتيني لرجال السياسة ومفاوضات اليابانيين بشأن الأعمال.

وتتعلق زيارة ترامب إلى اليابان بما هو أبعد من الغولف والأكل، فهو سيكون أول زعيم أجنبي يلتقي امبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش بداية هذا الشهر، ويبدو ترامب سعيدا بهذا التشريف.

ولكن ترامب دعي للعب دور له أبعاد رمزية، عندما يقدم كأس البطولة للفائز من منافسة الدورة الكبرى لمصارعة السومو في طوكيو، في ختام المنافسات يوم الأحد.

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