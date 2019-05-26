شاهد: مرشح إيرلندي للانتخابات الأوروبية يلفت الأنظار إليه بفيديو غريب

لفت مرشح إيرلندي للانتخابات الأوروبية الأنظار لحملته عن طريق فيديو غريب، يظهر فيه وهو يحطم جدراناً جبسية تحمل عبارات تمثل الآفات الاجتماعية والسياسية التي يقول إنه ينوي محاربتها كفساد الدولة وعمليات الإخلاء غير القانونية.

ويقوم المرشح بن غيلوري بتحطيم الجدران باستخدام عصا تستخدم في الهيرلينغ وهي إحدى أقدم الرياضات الإيرلندية التي يعود تاريخها إلى ثلاثة آلاف عام.

غيلوري هو ناشط مستقل ضد الإخلاء غير القانوني، وأمضى في السجن فترة بسبب محاربته أوامر القضاء، وهو واحد من تسعة عشر مرشحاً عن دائرة دبلن الانتخابية.

وكان قد خسر في وقت سابق من هذا الشهر صراعاً قانونياً ضد هيئة الإذاعة الإيرلندية RTE - والتي يأتي على ذكرها في الفيديو كذلك ويتهمها بالإعلام المتحيز- لاستبعاده من مناظرة تلفزيونية للمرشحين.

بعد تحطيمه لعدة جدران يصل في نهاية الفيديو إلى جدار أخير عليه ملصقات إعلانية تحمل صورته، ونسمعه يقول بالإنكليزية: "الخيار لكم.. هل تريدون أن تبقوا ضحايا؟ أم تريدون من يقاتل لأجلكم؟ أنا هو هذا الرجل الكل يعرف ذلك، انتقوا شخصًا يفعل عوض أن يقول، وعليه أن يكون صلباً"، ثم يضرب الحائط لكنه عكس الجدران الأخرى لا يتحطم.

الفيديو تمت مشاركته على نطاق واسع جداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

Well folks, everyone knows I'm a do'er and not just a talker. Politics ..............just got exciting;-) SHARE this far and wide feel free to download and re-upload. VOTE #1 BEN GILROY for MEP Dublin. CHANGE IS NEEDED CHANGE IS COMING. Youtube link https://www.youtube.com/watch?v=E0ypcJGZdDQ&feature=youtu.be Publiée par Ben Gilroy sur Samedi 18 mai 2019

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