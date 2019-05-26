أكراد ينهون إضرابهم عن الطعام في تركيا تلبية لدعوة أوغلان

قال نائب كردي في مؤتمر صحفي بمدينة ديار بكر في جنوب شرق تركيا يوم الأحد إن عددا من النواب الأكراد وآلاف السجناء أنهوا إضرابهم عن الطعام تلبية لدعوة وجهها الزعيم الكردي المسجون عبد الله أوغلان.

وكانت ليلى غوفين عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد قد بدأت إضرابا عن الطعام قبل 200 يوم في محاولة لإنهاء حبس أوغلان الانفرادي بضمان زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.

ودعا زعيم الأكراد المسجون عبد الله أوغلان نواب البرلمان الأكراد وآلاف السجناء لإنهاء إضرابهم عن الطعام في بيان قرأه أحد محاميه يوم الأحد بعد 200 يوم من إطلاق أحد النواب الاحتجاج.

وبدأت ليلى غوفين عضو البرلمان من حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد إضرابا عن الطعام في نوفمبر تشرين الثاني للمطالبة بإنهاء الحبس الانفرادي لأوغلان وتأمين زيارة عائلته ومحاميه له بانتظام.

ليلى غوفين رويترز

وقال أوغلان في بيان جرت قراءته خلال مؤتمر صحفي في اسطنبول بعد أربعة أيام من زيارة المحامين له في السجن "زملائي الذين ألزموا أنفسهم بإضراب عن الطعام والصوم حتى الموت، أطلب منكم إنهاء احتجاجكم".

وأوغلان هو مؤسس حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بأنه منظمة إرهابية، وهو محتجز بسجن في إحدى الجزر منذ أن ألقت قوات خاصة تركية القبض عليه في كينيا عام 1999.

وزاره محاموه في بداية الشهر الجاري للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام، وسمح لهم بالحديث إليه مرة ثانية يوم الأربعاء. ومن المقرر قراءة بيان بالنيابة عن النائبة ليلى غوفين الساعة 1000 بتوقيت جرينتش.

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