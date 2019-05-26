رئيس وزراء المجر يأمل أن تأتي الانتخابات الأوروبية بقادة رافضون للهجرة

قال فيكتور أوربان رئيس الوزراء المجري اليميني للصحفيين بعد الإدلاء بصوته في انتخابات البرلمان الأوروبي يوم الأحد إنه يأمل في أن تعزز الانتخابات القوى السياسية المناوئة للهجرة في أنحاء أوروبا.

وقال أوربان، الذي كان يرتدي بذلة سوداء ورابطة عنق برتقالية اللون، وهو لون تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) الذي ينتمي إليه "آمل في أن يحدث تحول في المجال العام الأوروبي لصالح الأحزاب السياسية التي ترغب في وقف الهجرة".

وأضاف "نرفض الهجرة ونريد أن نرى‭‭‭ ‬‬‬في الاتحاد الأوروبي زعماء بمقدورهم رفض الهجرة ويريدون وقفها لا إدارتها".

وفي معرض رده على سؤال، امتنع أوربان، الذي من المتوقع أن يفوز حزبه في الانتخابات بهامش كبير، عن قول ما إذا كان سينضم لتحالف نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني الحزبي الجديد بعد الانتخابات.

وذكر أن مسألة الهجرة وموقف الناس منها ستعيد تشكيل الطيف السياسي في الاتحاد الأوروبي خلال الانتخابات وأن تجمعات الأحزاب التقليدية لن تلعب الدور ذاته في المستقبل.

وقال متحدثا بالإنجليزية إن من سينضم إلى من هو "سؤال المستقبل الكبير".

ومن المتوقع أن تهز الانتخابات الأوروبية التي تُجرى يوم الأحد من مكانة الأحزاب التقليدية المؤيدة للاتحاد الأوروبي وتدعم التيار القومي في البرلمان الأوروبي بما قد يكبح العمل المشترك في السياسات الاقتصادية والخارجية.

وتغلق مراكز الاقتراع في المجر أبوابها الساعة 1700 بتوقيت جرينتش.

إقرأ أيضاً:

مع تراجع أعداد المهاجرين.. هل أصبحت الهجرة قضية مفتعلة في أوروبا أم هي قصة خلافية؟!

شاهد: ترامب يشيد بقرار أوربان حماية المسيحيين من المهاجرين