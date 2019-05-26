الخارجية القطرية: السعودية تدعو قطر لحضور القمتين العربية والخليجية بمكة

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية قوله إن العاهل السعودي، الملك سلمان، وجه دعوة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور القمتين العربية والخليجية بمكة المكرمة.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية تغريدة أكدت فيها على الخبر حيث جاء فيها "سمو أمير البلاد المفدى يتلقى رسالة من خادم الحرمين الشريفين تضمنت دعوة سموه لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج في مكة المكرمة في 30 أيار مايو".

وكان الملك سلمان اقترح عقد قمتين في مكة لمناقشة تداعيات الهجمات التي تعرضت لها منشآت نفطية في السعودية بطائرات مسيرة وتلك التي استهدفت أربع سفن من بينها ناقلتا نفط سعوديتان قبالة ساحل الإمارات.