وكالة: الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على جازان

قالت وكالة الانباء السعودية (واس) نقلاً عن المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن قوات الدفاع الجوي السعودي اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون على مطار الملك عبد الله في جازان.

وأضاف المالكي إن الحادثة وقعت في تمام الساعة السابعة وأربعة عشر دقيقة من صباح اليوم الأحد.

وكان تلفزيون المسيرة التابع لحركة الحوثي في اليمن قد أعلن سابقاً عن تنفيذ الحركة لهجوم بطائرة مسيرة على مرابض طائرات حربية في مطار جازان بالسعودية قرب حدود اليمن.

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