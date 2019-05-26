شاهد: إعصار أوكلاهوما يخلف المزيد من القتلى والدمار

ضرب إعصار قاتل تجمعاً في ضاحية أوكلاهوما سيتي في الولايات المتحدة يوم السبت 25 أيار/ مايو ليخلف قتيلين ومساحة كبيرة من الدمار.

الإعصار الذي ضرب المنطقة حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلاً، تسبب بالعديد من الإصابات إضافة إلى القتيلين ودمر فندقاً صغيراً وتجمعاً لثمانية وثمانين منزلاً محمولاً مسبق الصنع.

وقام عمال الإنقاذ والطوارئ بعمليات بحث بين أنقاض البيوت والنزل.

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