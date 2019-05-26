شاهد: كاميرات محمية طبيعية ترصد باندا بيضاء نادرة في الصين

في جنوب غرب الصين تم التقاط صور لباندا بيضاء نادرة في محمية طبيعية في مقاطعة سيشوان بواسطة كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء على ارتفاع 2000 متر فوق مستوى سطح البحر في محمية وولونغ الطبيعية الوطنية.

وكانت الباندا تعبر الغابة عندما تم رصدها بواسطة الكاميرات وبدا جسمها أبيضاً خالصاً دون بقع في حين بدت عيناها حمراوان.

وقال لي شنغ، الباحث في كلية علوم الحياة بجامعة بكين، إن الباندا تبلغ من العمر عاماً إلى عامين تقريباً.

وتم الكشف عن وجود بعض دببة الباندا العملاقة البنية النادرة في جبال تشينلينغ الصينية، واعتبر لون الفراء البني طفرة وراثية كذلك من قبل بعض الباحثين.

ومن أجل حماية النظم الإيكولوجية بشكل أفضل، تستخدم محمية وولونغ الطبيعية كاميرات الأشعة تحت الحمراء لمراقبة توزيع وأنشطة الحيوانات البرية.

للمزيد على يورونيوز:

شاهد: انهيار منصة داخل مسرح صيني يتسبب في وفاة طفلة

فيديو: العثور على أمريكية بعد اختفائها في غابة لمدة 17 يوماً

شاهد: مصفف شعر سابق في أستراليا يصنع أطرافاً صناعية من عبوات الشامبو