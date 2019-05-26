شاهد: انهيار منصة داخل مسرح صيني يتسبب في وفاة طفلة

فقدت طفلة تبلغ من العمر 13 سنة حياتها، وجرح 14 آخرون، بعد انهيار قسم من منصة اعتلوها في مسرح من مدينة زهانغزهو، الواقعة في محافظة فوجيان شرقي الصين.

ووقعت المأساة خلال مسابقة للرقص، يشارك فيها مراهقون كانوا يتدربون فوق المنصة. وقد هرع عناصر فرق الانقاذ وفرق طبية إلى مكان الحادث، حيث وجدوا طفلة عالقة اسفل الركح المنهار.، وبعد 20 دقيقة استطاع رجال الاطفاء سحب الطفلة المحاصرة إلى بر الأمان.

وقد تم نقل الاطفال المصابين جميعهم وعددهم 15 طفلا إلى المستشفي لتلقي الاسعافات اللازمة، إلى جانب الطفلة التي تبلغ من العمر 13 سنة والتي تأكدت وفاتها لاحقا. وقد فتحت السلطات الصينية تحقيقا، للوقوف على أسباب الحادث.

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