مئات المهرجين في شوارع العاصمة البيروفية إحياء لذكرى "مهرج الفقراء"

احتفل مئات المهرجين بيوم المهرج في العاصمة البيروفية السبت 25 أيار/ مايو، حيث نزل المهرجون إلى الشوارع بوجوه مطلية بالألوان، مرتدين الشعر المستعار وقبعات وأحذية كبيرة وأنوف حمراء.

وعبرت المسيرة التي ضمت مهرجين من كل الأصناف شوارع وسط مدينة ليما، حيث رسمت الابتسامة على وجوه سكان المنطقة.

يحتفل المهرجون بيوم المهرج في بيرو في 25 أيار/ مايو من كل عام، لإحياء ذكرى توني بيريخيل، المعروف باسم "مهرج الفقراء". كان بيريخيل يحمل خيمة متعددة الألوان، ويزور أحياء ليما في الثمانينيات من القرن الماضي لنشر البهجة، لكنه قضى أيامه الأخيرة وحيداً على فراش مستشفى.

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