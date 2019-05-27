بعد إعدام ثلاثة فرنسيين من داعش بالعراق.. فرنسا تعارض لكنها تحترم سيادة بغداد

قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الاثنين إنها تعارض عقوبة الإعدام من حيث المبدأ لكنها أضافت أنها تحترم السيادة العراقية بعد أن قضت محكمة هناك بإعدام ثلاثة فرنسيين لانتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية. وقالت الوزارة في بيان "السفارة الفرنسية في العراق، بموجب دورها في تقديم الحماية القنصلية، تتخذ الخطوات الضرورية لإيضاح موقفها (المعارض لعقوبة الإعدام) للسلطات العراقية". وأضافت الوزارة أنها تحترم سيادة السلطات العراقية وأن من

ينتمون للدولة الإسلامية "يجب أن يعاقبوا على جرائمهم" التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في العراق.