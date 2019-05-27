الشرطة الفرنسية تعتقل مشتبها به ثان بتنفيذ تفجير مدينة ليون شرق البلاد

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، الإثنين، عن القبض على شخصين يشتبه في تنفيذهما لتفجير الطرد المفخخ، في مدينة ليون يوم الجمعة الماضي.

أحد المشتبه فيهما يبلغ من العمر 24 سنة، وهو فرنسي من أصول جزائرية، ألقى القبض عليه بالدائرة السابعة من قبل الشرطة في عملية تفتيش لأحدى المنازل التي شك المحققون في احتوائها على متفجرات.

وكان وزير الداخلية الفرنسي كريستتوف كاستر، قد أعلن عبر حسابه الرسمي في تويتر على القبض على المشتبه فيه الأول: "إيقاف المشتبه فيه في عملية الطرد المفخخ، أحيي جهود فرق مكافحة الإرهاب، والشرطة القضائية".

فيما صرح عمدة مدينة ليون جيرار كولومب لوسائل إعلام فرنسية عن القبض على رجل ثاني له صلة بعملية التفجير، وقال كولومب، إن المشتبه فيه الثاني طالب إعلام ألي ألقي القبض عليه بهدوء بعد نزوله من حافلة.

وكانت شرطة مدينة ليون قد قامت، يوم السبت، بنشر صور المشتبه فيه، وتظهر الصور رجلا يرتدي قبعة ونظارات شمسية ويحمل حقيبة وهو يركب دراجة.

وطلبت ممن تمكن التعرف عليه الإتصال بمصالحها، وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه رجل في الثلاثينيات من العمر، ويرجح أن يكون أوروبيا أو من شمال إفريقيا.

ووقع التفجير يوم الجمعة مساءا في شارع فيكتور هيغو، في قلب مدينة ليون، وخلف 13 جريحا.

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