مؤسس هواوي لشبكة بلومبيرغ: سأعارض أي إجراء انتقامي تتخذه بكين ضد آبل

قال رين تشنغ في مؤسس شركة هواوي تكنولوجيز ورئيسها التنفيذي لشبكة بلومبيرغ إن ردا من بكين يستهدف شركة أبل غير مرجح وإنه سيعارض أي خطوة من هذا القبيل من جانب الصين ضد الشركة المنتجة لهواتف الآيفون.

وعند سؤاله عن دعوات البعض في الصين لاستهداف آبل بإجراء انتقامي، قال رين إن سوف "يحتج" على أي خطوة من هذا القبيل إذا اتخذتها بكين.

وقال في مقابلة مع شبكة بلومبيرغ "ذلك (الرد الصيني على آبل) لن يحدث أولا وقبل أي شيء وإن حدث سأكون أول المعترضين".

وأقر بأن القيود على التصدير من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستقلص تفوقا استمر عامين حققته الشركة على منافسيها لكن أضاف أن الشركة سوف تكثف إمداداتها من الرقائق أو أنها ستجد بدائل للتفوق في مجال الهواتف الذكية والجيل الخامس.

للمزيد على يورونيوز: