إيران: العقوبات الأمريكية تهدد أمن الشرق الأوسط

أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيرانية على لسان مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم أن سياسة العقوبات الأمريكية تهدد أمن الشرق الأوسط.

وقال عراقجي أثناء زيارته للكويت إن طهران مستعدة للحوار مع دول أخرى في المنطقة.

وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة نشر 1500 جندي في الشرق الأوسط، واصفة ذلك بأنه محاولة لتعزيز الدفاعات ضد طهران مع اتهام الحرس الثوري الإيراني بالمسؤولية المباشرة عن هجمات وقعت الشهر الجاري على ناقلات.

واستدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهديد الذي تشكله إيران لإعلان حالة طوارئ وطنية ترتبط بالأمن ليقر بيع أسلحة بمليارات الدولارات للسعودية والإمارات العربية المتحدة وبلدان أخرى دون موافقة الكونجرس.

وجاء ذلك في أعقاب قرارات لتسريع نشر مجموعة قتالية تقودها حاملة طائرات وكذلك إرسال قاذفات قنابل وصواريخ باتريوت إضافية إلى الشرق الأوسط.

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