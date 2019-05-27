لماذا دعا السديس المعتمرين في العشر الأواخر من رمضان إلى التخفيف من الوصول إلى الحرم المكي؟

حث الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمان السديس، المعتمرين خلال شهر رمضان، إلى المساهمة في إنجاح القمم العربية والخليجية التي ستقام في مكة المكرمة نهاية الشهر الجاري.

وجاءت دعوة السديس خلال كلمته للمصلين الذين أدوا صلاة العشاء والتراويح، حيث ذكرهم بأهمية العشر الأواخر من رمضان وضرورة الحرص على الاستفادة منها ليقوم بعدها بتوجيه دعوته لهم بالإسهام في إنجاح القمم.

وقال السديس "تشهد العشر الأواخر هذا العام عقد مؤتمرات قمة إسلامية، عربية وخليجية" وعليه فعلى زوار بيت الله الحرام " الحرص على إنجاح هذه القمم" من خلال "التعاون مع ولاة أمورنا وقادة المسلمين...ليخرج هذا المؤتمر بالآثار العظيمة التي تعول عليه".

وحث الإمام الخطيب المعتمرين على "تخفيف الزحام على منطقة الحرم المكي" من أجل السير الحسن لأشغال القمم مستشهدا بتسيير الشريعة ورفع الحرج فيها.

ودعت السعودية لعقد قمة عربية وخليجية واسلامية طارئة بمكة المكرمة، عقب الهجمات التي تعرضت لها محطات ضخ النفط وسفن نقل قرب السواحل الإماراتية، وتستضيف مكة في الأسبوع الأخير من رمضان القمم التي دعا إليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

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