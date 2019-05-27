شاهد: الجماعات المتحالفة مع قوات التحالف العربي تشن هجوما على مواقع الحوثيين في تعز

تضييق الخناق على الحوثيين

شنّت الجماعات الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن هجوما على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في التلال المحيطة بمدينة تعز. واستخدمت المدفعية الثقيلة في إطلاق النار خلال القتال الذي يعدّ الأحدث خارج محيط مدينة تعز المتنازع عليها حيث تقاتل الجماعات القريبة من التحالف السعودي الإماراتي وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا منذ سنوات.

وأشارت قوات التحالف إلى تحقيقها بعض التقدم وسيطرتها على مواقع كانت في الأمس القريب تحت إشراف الحوثيين إثر الهجوم الذي استهدف مواقع الحوثي في الجبهة الشمالية، كما تقدمت قوات التحالف باتجاه "جبل الوعش"، المطل على شارع الستين والخمسين في الشمال.

أ ب

مدنيون في صفوف القتلى

وأسفر القتال في محيط مدينة تعز خلال اليومين الماضيين عن مقتل ما لا يقل عن عشرة من مقاتلي التحالف وإصابة عشرات آخرين، وفقًا لمقاتلين متحالفين مع التحالف. من جهة أخرى أكد مسؤولون أمنيون في منطقة يسيطر عليها الحوثيون أن غارة جوية بقيادة السعودية أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين وإصابة أربعة على الأقل في محافظة تعز الجنوبية الغربية. وأضاف المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم أن الهجوم وقع يوم الجمعة في منطقة ماوية.

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ازدياد أعداد الأطفال الذين يعانون سوء التغذية نتيجة الصراع في اليمن

الأطفال لم يسلموا من الحرب

من جهتها أكدت منظمة الأمم المتحدة لحماية الطفولة "اليونيسف" أن 7 أطفال على الأقل قتلوا الجمعة الماضي خلال هجوم استهدف محطة وقود في مديرية ماوية بمحافظة تعز جنوب غرب اليمن. واعتبرت المنظمة أنه "لا مكان آمنا للأطفال في اليمن، فالنزاع يُلاحقهم في بيوتهم ومدارسهم وأماكن لعبهم". وجددت المنظمة الأممية دعوتها إلى إنهاء هذا الصراع وحماية الأطفال وإبعادهم عن أي ضرر.

أ ب

وبدأ النزاع المسلح في اليمن مع سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في العام 2014، وقد هبّت السعودية التي تقود قوات التحالف العربي لمساندة حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ومحاربة الحوثيين في مارس-أذار 2015.

وأسفر القتال في اليمن، الذي يعدّ أحد أفقر بلدان الوطن العربي عن مقتل عشرات الآلاف، إضافة إلى ملايين المشردين الذين يعانون من نقص التغذية والرعاية الطبية.