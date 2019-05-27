إسرائيل تقصف القنيطرة السورية وإعلام دمشق يتحدث عن سقوط قتيل

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية اليوم، الإثنين، إن صاروخاً إسرائيلياً أصاب محافظة القنيطرة مما أدى إلى سقوط جندي قتيل وإصابة آخر وتدمير آلية عسكرية، من دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم موقع مدفعية مضادة للطائرات تابع للجيش السوري، بعد تعرض طائرة إسرائيلية لإطلاق نار، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وأصدر الجيش الإسرائيلي هذا البيان بعدما ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن إسرائيل استهدفت موقعا عسكريا في محافظة القنيطرة السورية مما أسفر عن مقتل جندي وإصابة آخر.

وهذه هي المرة الثانية في غضون أسبوعين حيث يرجح وقوف القوات الإسرائيلية وارء قصف في سوريا، إذ كان التلفزيون السوري قد ذكر منذ نحو عشرة أيام أن الدفاعات الجوية استهدفت "أجساما مضيئة" قادمة من "الأراضي المحتلة"، في إشارة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية، وتمكنت من إسقاط عدد منها. ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي المزاعم السورية آنذاك ولكن مراقبين قالوا إن تل أبيب تقف وراء القصف.

وقال سكان في العاصمة دمشق إنهم سمعوا دوي عدة انفجارات قبل فترة وجيزة من الموجز الإخباري الذي أذاع نبأ الواقعة.

وعرضت وسائل إعلام حكومية صورة ليلية لسماء دمشق أثناء تصدي الدفاعات الجوية لتلك الأهداف. ولم ترد تقارير على الفور عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار مادية.

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