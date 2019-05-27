نائبة تونسية تطالب بتفعيل قانون يحمي المجاهرين بالإفطار

دعت النائبة التونسية ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة إلى تفعيل مادة الفصل السادس من الدستور لحماية المعتقدات فيما يتصل بالمجاهرين بالإفطار.

ونشرت بن حميدة على حسابها الخاص على موقع فيسبوك داعية إلى تفعيل المادة السادسة من الدستور، واصفة ذلك بالضروري لحماية الجميع.

يذكر أن الجدل حول الموقف من انتشار ظاهرة الإفطار العلني يثار كل عام في شهر رمضان في تونس، وفيما يدعو البعض إلى حماية أصحاب مثل هذا السلوك، والتصريح بفتح المقاهي والمطاعم خلال النهار فيما يطالب آخرون بوضع حد لهذه الظاهرة.

كما أعلنت الإثنين النائبة في البرلمان والسياسية بشرى بلحاج حميدة اعتزامها مغادرة الحياة السياسية هذه السنة وأن فترة بقائها في هذا المجال لا تتجاوز 6 أشهر حسب تعبيرها.

للمزيد عللى يورونيوز: