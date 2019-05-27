شاهد: امرأة بزي الرجال الشرعي أثناء العمرة في السعودية

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا تظهر فيه سيدة معتمرة وهي ترتدي ملابس إحرام الرجال الشرعية داخل المسجد الحرام في المملكة العربية السعودية أثناء أداء مناسك العمرة.

المقطع الذي نشره موقع صحيفة المرصد السعودية أظهر السيدة عندما كانت تقف في حرم المسجد بدون غطاء للرأس وبكتف وذراع مكشوفين، بشكل مشابه لما يرتديه الرجال.

ولقي المقطع استياء ملحوظا من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، فعلق بعضهم باستغراب عن كيفية دخول السيدة حرم المسجد أمام رجال الأمن من دون ملاحظتهم. وأنها ليست الحادثة الأولى من نوعها، بل اتهم الحركات النسوية الليبرالية.

آخرون عبروا عن استيائهم من تصوير السيدة أثناء قيامها بمناسك العمرة لما للأمر من حرمة دينية وأخلاقية في الدين الإسلامي، بينما سخر آخرون من الموضوع ورجحوا أن تكون السيدة رجلا بالأساس، أو أن رجال الأمن في المسجد الحرام ظنوها كذلك.

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