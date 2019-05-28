نتنياهو بعد قصف القنيطرة: سنرد على أي "عدوان" بقوة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الإثنين، إن القوات الإسرائيلية دمرت قاذفة صواريخ، بعد أن استهدف الجيش السوري طائرة إسرائيلية دون إصابتها.

تصريحات نتنياهو جاءت بعد أن أعلنت سوريا عن قصف إسرائيلي لمواقع عسكرية جنوب البلاد، أدى إلى سقوط قتيل وإصابة آخر وتدمير آلية عسكرية.

ولطالما تجنبت إسرائيل الإعلان عن هجماتها العسكرية على سوريا، مبررة قصفها الأخير بأنه ردّ فعل على استهداف قواتها، لكن في الفترة الأخيرة باتت ضرباتها مُعلنة خاصة تلك التي تطال أهدافا إيرانية في سوريا.

وشدد نتنياهو على أن سياسة إسرائيل واضحة: "لن نتسامح بأي عدوان يستهدفنا، سنرد عليه بقوة وصرامة".

ويأتي هذا الإعلان في ظل أجواء متوترة في المنطقة خاصة مع الضغوطات المفروضة على إيران، بسبب ملفها النووي وتواجدها في سوريا، ودول أخرى في الشرق الأوسط، وكانت قوات إيرانية قد تعرضت لضربة عسكرية خلال الأيام الماضية.

اقرأ أيضا على يورونيوز:

إسرائيل تقصف القنيطرة السورية وإعلام دمشق يتحدث عن سقوط قتيل

شاهد: دوي انفجارات في دمشق وسوريا تقول إن إسرائيل مصدر الضربات

شاهد: الدفاعات الجوية تتصدى لمقذوفات قادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل