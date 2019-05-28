كردستان العراق ينتخب نيجيرفان برزاني رئيسا للإقليم

انتخب نيجيرفان بارزاني رئيسا لإقليم كردستان العراق بواقع 68بصوتاً من مجموع 81 من أعضاء برلمان كردستان تم انتخاب، وفقا لما أوردته وكالة رويترز.

من هو الرئيس الجديد للإقليم الذي تعدل مساحته أربع مرات مساحة لبنان؟

اسمه الرسمي هو نيجيرفان إدريس مصطفى بارزاني، من مواليد منطقة بارزان في الواحد والعشرين من سبتمبر أيلول عام 1966. هاجر مع عائلته إلى إيران عام 1975. ودرس بجامعة طهران في كلية العلوم السياسية. أصبح عضواً في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني عام 1989.

مساره السياسي

في 1996 انتخب نائباً لرئيس وزراء إقليم كردستان

أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان (للكابينة الرابعة) عام 1999

في 2006 أصبح رئيس وزراء إقليم كردستان (الحكومة الموحدة)

أعيد انتخابه رئيساً للوزراء مرة أخرى للأعوام من 2011 إلى 2013

تسلم منصب رئيس الحكومة مجدداً عام 2013 وحتى 2018

أصبح نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في مؤتمر الحزب الثالث عشر

انتخب مرشحاً للحزب الديمقراطي لمنصب رئيس إقليم كردستان في 3-12-2018

متزوج وهو أب لأربعة أبناء هم: (إدريس وجيافان ورانية ومايا ودانيال)، طبقا لما أوردته شبكة رووداو الإعلامية.

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