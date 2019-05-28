انتقادات للشيخ الكلباني لمطالبته بإزالة السواتر بين الرجال والنساء في المساجد

فتاوٍ عديدة خرج فيها الشيخ عادل الكلباني أثارت الجدل والانتقادات، من إجازة الاستماع إلى الأغاني ولعبة "البلوت" وصولا إلى تحليل زواج المتعة، وتحريم الخروج من مجموعات واتساب العائلية.

الكلباني، وهو إمام وخطيب جامع الملك خالد في الرياض سابقا، وإمام سابق في صلاة التراويح بالمسجد الحرام، أطل يوم الأحد عبر قناة SBC السعودية بفتوتين جديدتين، أثارتا موجة من الانتقادات.

الكلباني دعا إلى التوقف عن فصل النساء عن الرجال في المساجد أثناء الصلاة، موضحا أن هذه العادة لم تكن رائجة زمن الرسول الأكرم والخلفاء الراشدين.

كما طالب الكلباني بمناداة النساء بأسمائهن، باعتبار أن الرسول كان ينادي زوجاته بأسمائهن.

الشيخ الكلباني قال في برنامجه "مع الكلباني" بأن الناس يدعون أن كل ما أصاب آدم من مصائب سببه المرأة، ملمحا إلى أن هذا فوبيا من المرأة، ومؤكدا أن هذه الحالة ستزول قريبا، وهو ما يحدث حاليا في السعودية بتعيين قيادات نسوية في مواقع مسؤولة مثل سفيرة في الولايات المتحدة، أو نائبة لوزير، بعد أن كان هنالك نوعا من التقصير بحقها.

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بعض التعليقات على حديث الكلباني عن #إقصاء_المرأة

وقد يكون صالح بن عبد الله، حفي عبد العزيز بن باز، المفتي السابق للمملكة أبرز من انتقد الكلباني على فتوتيه، حيث قال إن البقرة أنفع للناس من الكلباني.