مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون يصل إلى الإمارات لإجراء محادثات

ذكر مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، على تويتر أنه وصل إلى الإمارات العربية المتحدة اليوم، الثلاثاء، لإجراء محادثات غداً بشأن "القضايا الأمنية المهمة في المنطقة".

وزاد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد هجوم هذا الشهر على ناقلات نفط في الخليج. ووجهت واشنطن، وهي حليف مقرب من الرياض وأبو ظبي، أصابع الاتهام لطهران بتنفيذ تلك العملية، فيما نفت إيران أي علاقة لها.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قال، أمس الثلاثاء، في طوكيو خلال لقائه رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، إن "إبرام اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي أمر ممكن" ما رأى فيه البعض إشارة إيجابية من واشنطن بعد فترة طويلة من التوترات.

غير أن ترامب أشاد في الوقت عينه بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على طهران، قائلا إنها ساعدت في "كبح أنشطة ترى واشنطن أنها وراء موجة هجمات في الشرق الأوسط".

وقال ترامب خلال المؤتمر الصحفي "أعتقد حقاً أن إيران ترغب في إبرام اتفاق وأعتقد أن ذلك ينم عن ذكاء وأعتقد أن هذا يمكن أن يتحقق"، قبل أن يضيف "أمامها فرصة لكي تصبح دولة عظيمة بالقيادة نفسها. نحن لا نتطلع لتغيير النظام.. أريد فقط أن أوضح ذلك. نحن نتطلع إلى عدم امتلاك (ايران) أسلحة نووية".

مع ذلك قد يبدو مفيداً التذكير بمواقف بولتون من إيران في الماضي حيث قال سابقاً "إن كنتم تريدون وقف القنبلة الإيرانية، اقصفوا إيران" بحسب ما نقلته صحيفة نيويورك تايمز في عام 2015.

وكان بولتون قد نشر فيديو في الحادي عشر من شباط/فبراير من هذا العام، وذلك على هامش احتفال الإيرانيين بالذكرى الأربعين للثورة، وتوجه فيه بالكلام إلى المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، علي خامنئي، قائلاً "لا أعتقد أنه سيكون لديك أعياداً أخرى للاحتفال بها".

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