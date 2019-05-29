غارات جوية للتحالف بقيادة السعودية تستهدف مواقع أسلحة في صنعاء

قصف طيران "تحالف دعم الشرعية" الذي تقوده السعودية في اليمن مواقع ومخازن أسلحة تابعة لقوات الحوثيين المدعومة من إيران شمال صنعاء.

وحسب قناة الحدث السعودية (تبث من دبي في الإمارات) فإن الغارات استهدفت ليل الثلاثاء قاعدة الديلمي الجوية المتاخمة لمطار صنعاء.

وأعلن المتحدث باسم التحالف، تركي المالكي في عدة مؤتمرات صحافية، عن استهداف التحالف على نحو مستمر للأهداف الحوثية في تلك القاعدة.

وقال إن قاعدة الديلمي تحولت إلى مركز حوثي لتصنيع الطائرات المسيرة وصيانتها، فضلاً عن تخزين الأسلحة.

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واتهمت الرياض، الحوثيين باستخدام الطائرات المسيرة في هجوم على محطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو في من منطقة المدينة خلال الشهر الحالي.

كما هدد الحوثيون أكثر من مرة بأنهم سيستهدفون منشآت حيوية في الإمارات والسعودية. وأعلنوا عن تنفيذ كثير من الهجمات.

وفي إيجاز صحافي حديث، قال المالكي إن الطائرات المسيرة الحوثية تهدد الداخلين اليمني والسعودي، وتعهد بمواصلة "تدمير تلك القدرات النوعية للحوثيين الذين حصلوا عليها بمساعدة نظام إيران وميليشيات حزب الله في لبنان".

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وكانت الجماعات الموالية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قد شنت مؤخراً هجوماً على مواقع يسيطر عليها الحوثيون في التلال المحيطة بمدينة تعز.