بولتون: الهجوم على ناقلات النفط في الإمارات تم باستخدام "ألغام إيرانية"

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي يوم الأربعاء إن الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تمت باستخدام "ألغام بحرية من إيران بشكل شبه مؤكد".

وأضاف بولتون لصحفيين في أبو ظبي أن الولايات المتحدة تحاول أن تتحلى بالحكمة في الرد على أنشطة إيران ووكلائها في المنطقة.

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وقال:"نحن على ثقة بأن الإمارات والسعودية وأمريكا متفقون بشأن الأولويات وخطر امتلاك إيران أسلحة نووية".

كما عبر عن قلك الولايات المتحدة حول إمكانية استخدام فيلق القدس وقاسم سليماني لمقاتلين شيعة في العراق كأسلوب غير مباشر لمهاجمة قواتنا هناك.