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نيوزيلندة

"فتى البيضة" يتبرع بمبلغ خيالي لأسر ضحايا المسجدين في نيوزلندا

 محادثة
بقلم:  Hani Almalazi 
"فتى البيضة" يتبرع بمبلغ خيالي لأسر ضحايا المسجدين في نيوزلندا
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عاد الفتى الأسترالي ويل كونولي، المعروف إعلامياً بـ "فتى البيضة" مجدداً، بقرار خيالي مع أسر ضحايا العملية الإرهابية في أحداث المسجدين بنيوزيلندا.

وقال كونولي (17 عاماً) الذي اشتهر مؤخراً عندما كسر بيضة على رأس سياسي يميني متطرف، إنه تبرع بنحو 100 ألف دولار أسترالي (نحو 69 ألف دولار أمريكي) لضحايا الهجومين على مسجدي مدينة كرايستشيرش.

وكتب الفتى البالغ 17 عاماً على صفحته في "إنستغرام" الثلاثاء:

"لم يكن لي أن أحتفظ بها (الأموال)"، مضيفاً أنه يأمل أن يجلب المال "بعض الراحة” للضحايا"... "وأخيراً.. بعد فترة ضخمة من الروتين البيروقراطي، حول اليوم 99.922.36 دولار إلى صندوقي كرايست تشيرتش لدعم الضحايا".

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Finally!!! After a huge amount of red tape,$99,922.36 has today been transferred to the Christchurch Foundation and Victims Support. For those of you who don’t know, there were 2 Go Fund Me pages set up to help cover the cost of my legal fees and to ‘buy more eggs’. Gratefully, Gordon Legal acted probono for me so I don’t have any legal fees. I decided to donate all monies to help provide some relief to the victims of the massacre... it wasn’t mine to keep. I want to thank Corey and @sajjad12345 who set up the funds and every single person who donated to the money and made this possible. To the victims of the Tragedy, I whole heartedly hope that this can bring some relief to you. Keep spreading the love. ❤️🙌🏻

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وأكد كونولي أن هذا المبلغ جمع عبر منصة Go Fund Me الإلكتروينة، بإنشاء صفحتين لجمع التبرعات لمساعدته في تغطية تكلفة الخدمات القانونية اللازمة في مواجهة السيناتور الأسترالي فريزر أنينغ، والذي كان كونولي قد كسر بيضة على رأسه، احتجاجاً على تصريحات -خلال تجمع حاشد في ملبورن- حمل خللها المسلمين مسؤولية مذبحة المسجدين بكرايست تشيرتش، والتي أودت بحياة أكثر من 50 مصلياً.

الطالب الأسترالي، الذي أصبح بطلاً في بلاده وخارجها إثر انتشار فيديو يوثق هجومه ببيضة على أنينغ، أكد أنه قرر "التبرع بالأموال المجموعة للمساعدة في توفير بعض الراحة لذوي ضحايا المذبحة".

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يذكر أن شرطة ولاية فيكتوريا الأسترالية كانت قد أخلت سبيل ويل كونولي، في آذار (مارس) الماضي، بعد مهاجمته ببيضة السيناتورا أنينغ.

وقالت حينها إنها قررت إخلاء سبيل كونولي بعد استجوابه ودون توجيه أي تهم إليه، مؤكدة مع ذلك استمرار التحقيق في الحادث.

وأكد محامي "فتى البيضة" بيتر غوردون، إنه لم ير أي مؤشرات على أن الشرطة قد توجه التهم إلى موكله البالغ من العمر 17 عاماً، لكنه أضاف: "من الواضح مع ذلك أن لدى الشرطة عملاً للقيام به (في إطار الحادث). وهي تصرفت، حسب تعبير ويل، بطريقة رائعة".

وأوضح غوردون أن موكله لن يلاحق قضائياً السيناتور الذي ضربه خلال الواقعة أو أياً من أنصاره الذين طرحوا الفتى أرضاً، منوهاً إلى أن موكله يعتزم نقل كل الأموال التي جمعت لصالحه من خلال حملة تبرعات إلكترونية، إلى ذوي ضحايا الهجوم في نيوزيلندا.