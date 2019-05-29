طهران تنفي تصريحات أمريكية رجحت استخدام ألغام بحرية إيرانية في هجوم الناقلات

نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء تصريحات أدلى بها مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون رجح فيها استخدام ألغام بحرية إيرانية في الهجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات هذا الشهر.

ونسبت وكالة فارس للأنباء للمتحدث عباس موسوي القول "إثارة هذه المزاعم السخيفة خلال اجتماع مع من لديهم تاريخ طويل من السياسات المعادية لإيران ليس أمرا غريبا... صبر إيران الاستراتيجي ويقظتها وبراعتها الدفاعية سيحبط المؤامرات الخبيثة التي حاكها بولتون وغيره من دعاة الحرب".

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