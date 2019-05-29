العراق يسلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا هم أبناء أعضاء محتملين في داعش

قال متحدث قضائي إن العراق سلم أنقرة أكثر من 188 طفلا تركيا، هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في تنظيم داعش، بحضور مسؤولين من حكومتي البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأضاف المتحدث أن التسليم جرى في مطار بغداد وحضره مسؤولون من السلطة القضائية العراقية، حتى صعد الأطفال إلى الطائرة التي ستأخذهم إلى بلدهم. وقال مصدر قضائي لرويترز إن التسليم جرى يوم الأربعاء.

وقال المتحدث، وهو القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان إن: "محكمة التحقيق المركزية المسؤولة عن ملف الإرهاب والمتهمين الأجانب سلمت الجانب التركي 188 طفلا، خلّفهم داعش الإرهابي في العراق"، وأضاف إن بينهم "بالغون بنسبة قليلة" أدينوا بعبور الحدود بشكل غير قانوني، وانتهت فترة عقوبتهم.

ويمكن أن يحاسب الأطفال في العراق على ارتكاب جرائم من سن التاسعة. وتابع بيرقدار: "التسليم تم بحضور ممثل عن وزارة الخارجية العراقية وآخر عن سفارة تركيا في بغداد ومنظمات دولية كاليونيسف".

وكشف تقرير خاص لرويترز في مارس آذار عن أن حسم مصير حوالي 1100 من أطفال مقاتلي داعش يتوقف على النظام القضائي العراقي، ويبقى الصغار منهم مع أمهاتهم في السجن. وتوفي سبعة أطفال على الأقل بسبب سوء الأوضاع.

ويحاكم عدة مئات من الأطفال الأكبر سنا باتهامات تتراوح بين دخول العراق بشكل غير مشروع، والقتال في صفوف داعش. وأدين بالفعل حوالي 185 طفلا، أعمارهم بين تسعة أعوام و18 عاما، وصدرت عليهم أحكام بالسجن في مراكز الأحداث في بغداد، لفترات تتراوح بين بضعة أشهر و15 عاما. وعاد الرئيس العراقي برهم صالح يوم الأربعاء من زيارة قصيرة لتركيا، التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

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