الملك عبد الله يبلغ مستشار ترامب أن السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية

أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي بأن العاهل الأردني الملك عبد الله أبلغ جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء بأن "السلام الشامل والدائم" في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن كوشنر، الذي وصل عمان في وقت سابق، يقود وفدا أمريكيا إلى الشرق الأوسط هذا الأسبوع سعيا لحشد الدعم لإقامة ورشة عمل في أواخر يونيو حزيران تهدف إلى مساعدة الفلسطينيين.

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