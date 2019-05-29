رئيس وزراء قطر يحضر القمة الخليجية في السعودية

قالت وزارة الخارجية القطرية اليوم الأربعاء إن رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني سيحضر قمة عربية في السعودية لبحث أمن المنطقة، ليصبح أرفع مسؤول قطري يزور المملكة خلال الأزمة الدبلوماسية.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية ودبلوماسية على قطر في يونيو حزيران 2017 بسبب مزاعم بأن الدوحة تدعم الإرهاب، وهو اتهام تنفيه قطر.

وستبحث القمة الطارئة التي ستعقد في مكة غدا الخميس التوتر مع إيران بعد هجمات على ناقلات نفط قبالة ساحل الإمارات وضربات بطائرات مسيرة على محطات لضخ النفط في السعودية. وتنفي طهران ضلوعها في الواقعتين.

وتلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في وقت سابق هذا الأسبوع لحضور قمة دول الخليج العربية وقمة أكبر تشمل الزعماء العرب.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر في تغريدة "قررت القيادة الرشيدة المشاركة الرفيعة في قمم مكة الثلاث على مستوى معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني".

وأضافت "مشاركة دولة قطر والدول التي تتمتع بالعقلانية وحس المسؤولية تعد واجبا قوميا وإنسانيا لتحقيق الأمن الجماعي والمصلحة العليا للشعوب".

وتحاول الولايات المتحدة توحيد دول الخليج لمواجهة إيران، رغم أنه لم يتضح بعد إن كانت الزيارة مؤشرا على ذوبان الجليد في النزاع المستمر منذ عامين.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون اليوم الأربعاء إن ألغاما بحرية "من شبه المؤكد أنها من إيران" استخدمت لمهاجمة الناقلات، وحذر طهران من شن عمليات جديدة.