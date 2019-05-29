تركيا: من غير الممكن قبول الانتقادات المجحفة في تقرير الاتحاد الأوروبي

قال فاروق كايماكجي، نائب وزير الخارجية التركي اليوم إن تقرير الإتحاد الأوروبي عن تركيا لا يقيّم الوضع الحالي في البلاد بشكل سليم ومن غير الممكن قبول الانتقادات المجحفة الواردة به.

وأفاد تقرير الاتحاد الأوروبي الذي صدر يوم الأربعاء إن النظام القضائي التركي شهد "المزيد من التراجع الخطير" موجها انتقادات حادة للبلاد في عدد من القضايا بدءا بحقوق الإنسان وانتهاء بالسياسات الاقتصادية.

وأشار التقرير بأن هناك العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ووسائل الإعلام والأكاديميين والسياسيين والأطباء والمحامين والقضاة والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والمتحولين جنسياً محتجزين - دون توجيه اتهامات.

كما انتقد التقرير تقلص مساحة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الحقوق والحريات الأساسية في تركيا بسبب التعقيدات الإدارية التي تفرضها تركيا. وبالرغم من هذه الإنتقادات ووصف التقرير لتركيا بأنها تبتعد عن قيم الدول الأوروبية لكنه لم يشير إلى إستبعاد محادثات عضوية تركيا في الإتحاد.

وقال كايماكجي إن تركيا ستضع في اعتبارها الانتقادات البناءة في التقرير، مضيفا أن أنقرة تتوقع من حلفائها الأوروبيين دعم حربها في مواجهة التهديدات الأمنية.

جدير بالذكر أن تركيا بدأت محادثات العضوية تشرين أول 2005.

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