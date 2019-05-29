أمريكا: روسيا تجري اختبارات نووية ولا تلتزم بمعاهدة الحظر النووي

قال رئيس وكالة المخابرات الدفاعية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما تكون تجري اختبارات نووية على مستوى محدود في انتهاك لوقف اختبارات من هذا القبيل.

وقال الفريق الجنرال روبرت بي. آشلي في منتدى بشأن الحد من التسلح في معهد هدسون "الولايات المتحدة تعتقد بأن روسيا ربما لا تلتزم بوقف اختباراتها النووية بطريقة متسقة مع معيار ‭‭‭‭‭'‬‬‬‬‬الانصياع التام‭‭‭‭‭ '‬‬‬‬‬".

وتتمتع معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التي جرى التفاوض عليها خلال تسعينيات القرن الماضي، بدعم عالمي على نطاق واسع لكن يتعين أن تصادق عليها ثماني دول أخرى تمتلك تكنولوجيا نووية من بينها إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، لكي تدخل حيز التنفيذ.

وصادقت روسيا على المعاهدة عام 2000.

وقال آشلي "نعتقد أن لديهم القدرة..."على إجراء اختبارات نووية محدودة تتجاوز نطاق الانصياع التام المنصوص عليه في معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

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