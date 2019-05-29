شاهد: صهر ترامب على مائدة إفطار الملك محمد السادس

استهل الثلاثاء صهر الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر جولته لزيارة الأردن وإسرائيل و المملكة المغربية. وتزامنت الزيارة مع حلول شهر رمضان المبارك لذلك حل كوشنر ضيفا على مائدة إفطار العاهل المغربي محمد السادس.

ومأدبة الإفطار الرمضانية أقيمت بمدينة سلا، التي شهدت قبل الإفطار محادثات لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والولايات المتحدة. وأشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن الملك محمد السادس تطرق في محاداثاته مع مستشار ترامب إلى ما تشهده منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط من تغيرات.

هل حضرت صفقة القرن على المأدبة الرمضانية؟

طبقا لما أوردته الوكالات والمنصات الإعلامية لم يتطرق الملك محمد السادس إلى صفقة القرن التي يعتبر كوشنر أحد عرابيها، خصوصا مع إقتراب إنطلاق قمة البحرين التي من المتوقع أن تتناول الشق الاقتصادي للصفقة.

وحضر مأدبة الإفطار عن الجانب الأمريكي المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، جايسون غرينبلات، وعن الجانب المغربي مستشار الملكي فؤاد عالي الهمة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ناصر بوريطة.

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