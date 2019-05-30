شاهد: عمدة طهران السابق يعترف بقتله لزوجته الثانية

احتجزت الشرطة الإيرانية عمدة العاصمة طهران السابق بعدما سلّم نفسه واعترف بقتله لإحدى زوجتيه إثر خلافات متعددة نشبت بينهما.

وسلّم محمد علي نجافي (67 عاماً)، المحسوب على التيار التقدمي إيران، نفسه طواعية إلى الشرطة التي أعلنت أنه قتل زوجته مترا نجافي (35 عاماً) بإطلاق خمس طلقات عليها من سلاحه الخاص الذي سلمه أيضاً للسلطات.

وعلى الرغم من سماح القانون الإيراني بتعدد الزوجات، إلا أن نجافي تعرض لانتقادات لاذعة بسبب زواجه مرة أخرى بسيدة تصغره بأكثر من 30 عاماً.

وتقلد نجافي، خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجية بالولايات المتحدة، عدة مناصب حكومية منها عمدة طهران ومنصب نائب الرئيس المسؤول عن التراث الثقافي والسياحة الإيرانية.

واستقال نجافي من منصبه كعمدة في عام 2018 بعد حضوره لعرض فتيات راقص في العاصمة وهو ما اعتبرته السلطة المحافظة في إيران فضيحة.

إقرأ أيضاً:

مصدر قضائي فرنسي: محمد هشام المشتبه به في تفجير ليون بايع داعش

ألمانيا تدعو مواطنيها لارتداء القلنسوة تضامنا مع اليهود