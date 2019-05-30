تسجيل أول إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية

قالت وزارة الزراعة بكوريا الشمالية، الخميس، إنه جرى الإبلاغ عن أول حالة لحمى الخنازير الأفريقية في كوريا الشمالية في ظل الانتشار السريع للفيروس منذ ظهوره لأول مرة بشرق آسيا في الصين خلال أغسطس آب من العام الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان أنه جرى تأكيد ظهور الفيروس في مزرعة بإقليم جاجانج في كوريا الشمالية قرب الحدود مع الصين يوم 25 مايو أيار.

وأضافت أنه جرى إعدام أكثر من 20 خنزيرا بعد نفوق ما يزيد على 70 خنزيرا بسبب الفيروس.

ويصيب الفيروس شديد العدوى خنازير التربية والخنازير البرية وينتقل عبر القراد والاتصال المباشر بين الحيوانات ولا يوجد حاليا أي مصل له، ولا يؤثر المرض على البشر.

تطالعون ايض على يورونيوز:

وفاة امرأة نرويجية بسبب عضة كلب في الفلبين

"حفل زفاف" يتسبب في وصول جدري القردة إلى سنغافورة

علماء أمريكيون يستخدمون فيروس "الإيدز" في علاج "طفل الفقاعة"

تابعونا على الوتسآب والفيسبوك: