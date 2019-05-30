شاهد..رجل يضرم النار في نفسه أمام البيت الأبيض

قام رجل، الأربعاء، بإضرام النار في نفسه قرب البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، وذكرت الشرطة الأمريكية، الخميس، أن الرجل توفي متأثرا بإصاباته.

وقالت السلطات إن الرجل أشعل النار في نفسه في منطقة إليبس التي يرتادها السياح والواقعة بين البيت الأبيض ونصب واشنطن التذكاري يوم الأربعاء.

وأضافت أن الرجل واسمه أرناف جوبتا نقل إلى المستشفى وتوفي أثناء الليل.

وتعد هذه ثاني واقعة من نوعها منذ شهرين عندما نقل رجل إلى مستشفى بعد أن أضرم النار في سترته خارج سياج البيت الأبيض.

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