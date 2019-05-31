استطلاع يظهر ارتفاع شعبية بوتين بعد تشكيك الكرملين في نتائج سابقة

أظهر مسح أجرته مؤسسة استطلاعات الرأي التابعة للدولة في روسيا يوم الجمعة، أن الثقة الشعبية في الرئيس فلاديمير بوتين قفزت إلى 72.3 %، وذلك بموجب نظام جديد لاستطلاع الآراء استحدثته بعدما شكك الكرملين في نتائجها السابقة.

وتتراجع معدلات شعبية بوتين المرتفعة منذ أن رفعت الحكومة سن التقاعد العام الماضي، وهو إجراء زاد الاستياء بسبب سنوات من تراجع الدخل الحقيقي والتقشف.

وعبر الكرملين عن استغرابه يوم الخميس، بعدما قال رئيس مؤسسة استطلاعات الرأي الحكومية (في.بي.إس.آي.أو.إم) ومقرها موسكو، إن الثقة الشعبية في بوتين انخفضت إلى 31.7 %، وهو أدنى معدل في 13 عاما، لأن الناس يفقدون الأمل في تحسن الاقتصاد.

وردا على سؤال في مؤتمر عبر الهاتف، تساءل ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين عن معنى النتائج، وقال إن مؤسسة استطلاعات الرأي الحكومية أظهرت أيضا عكس ذلك في الأسبوع الماضي، بأن معدلات التأييد لبوتين في ارتفاع.

وفي اليوم التالي قالت المؤسسة إن الثقة الشعبية في بوتين قفزت إلى 72.3%- أكثر من ضعفي مستواها السابق- بموجب نظام جديد سُئل فيه الروس عما إذا كانوا يثقون في بوتين بالاسم.

وكانت المؤسسة قالت إن معدل الثقة في بوتين هبط إلى مستوى منخفض جديد في 13 عاما، بموجب نظامها القديم لاستطلاع الآراء، والذي يُطلب فيه من الروس ببساطة تحديد السياسيين الذين يثقون بهم.

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