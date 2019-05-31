شاهد.. حملة تنظيف البلاستيك من شواطئ اليابان

تم إطلاق حملة لتنظيف الشواطئ اليابانية، في محاولة لمعالجة مشكلة تلوث المحيطات بالبلاستيك.

وتنظم هذه الحملة الأولى من نوعها من قبل وزارة البيئة ومؤسسة نيبون.

تجمع حوالي 400 شخص قاموا بتنظيف شاطئً مدينة فوجيساوا بالقرب من طوكيو وكان من ضمنهم وزير البيئة يوشياكي هارادا الذي دعا اليابانيين إلى إعادة النظر باستخدام البلاستيك في حياتهم اليومية.

وبحسب موقع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، يتم رمي أكثر من 8 ملايين طن من البلاستيك في المحيطات- أي ما يعادل تفريغ شاحنة من القمامة البلاستيكية في المحيط كل دقيقة. ستسمر الحملة حتى 8 من حزيران وهو اليوم العالمي للمحيطات.