شاهد: "كلبة مدرسية" لتخفيف توتر الطلاب قبل الامتحانات في الدنمارك

تتبع مدرسة فيستر مارييندال في مدينة آلبورغ الدنماركية نهجاً مغايراً لمساعدة الطلاب المتوترين قبيل الاختبارات.

وتسمح المدرسة بتواجد الكلبة "سيف" بصحبة الطلاب حتى أثناء خضوعهم للاختبارات الشفوية مما يساعدهم على الاسترخاء.

وتقول فرييا مييلهولم غوديكسين وهي طالبة في الصف التاسع بالمدرسة إنها كانت متوترة نظراً لعدم تحضيرها لاختبار شفوي بشكل جيد إلا أن وجود الكلبة سيف بجانبها جعلها تشعر بالراحة.

وتقول ستين ستوغارد، المعلمة بالمدرسة، إنه من الرائع تواجد الكلبة ستيف للتخفيف من توتر الطلاب.

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وطبقاً للأخصائية الاجتماعية بالمدرسة شارلوت غلينتبورغ، هناك اتجاه عام للاستعانة بالحيوانات للتخفيف من حدة توتر الناس وزيادة شعورهم بالطمأنينة.

وبالفعل كان لسيف مفعول ساحر إذ تخطت فرييا الاختبار بنجاح وأكدت أنها ستصطحب الكلبة معها في جميع اختباراتها الشفوية المقبلة.