لافروف يؤكد عقد قمة بين بوتين ورئيس وزراء اليابان آبي في نهاية حزيران

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم، الجمعة، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، سيعقدان اجتماع قمة في 29 يونيو حزيران خلال زيارة سيقوم بها بوتين إلى اليابان لحضور قمة زعماء مجموعة العشرين.

وقال لافروف أيضا إن المحادثات مع اليابان بشأن أنشطة اقتصادية مشتركة على الجزر المتنازع عليها في خمسة مجالات تسير بخطى جيدة دون أن يخوض في تفاصيل.

وكان مسؤولون روس ويابانيون كبار خاضوا محادثات عدة في الفترة الأخيرة للنقاش في مسألة النزاع الحدودي والجزر بين الدولتين، بهدف التوقيع على اتفاقية بهذا الشأن.

وتقول اليابان إن ملكية جزر واقعة في المحيط الهادئ، وتفرض موسكو سيطرتها عليها، تعود لها ولكن موسكو تنفي ذلك. وتسمى الجزر "الأراضي الشمالية" في اليابان، بينما تسميها روسيا "جزر الكوريل الجنوبية".

وكانت القوات السوفياتية قد سيطرت على تلك الجزر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتسببت هذه المسألة بعدة "مناوشات" دبلوماسية بين طوكيو وموسكو، ما أدى إلى تأجيل التوقيع على معاهدة سلام بين الطرفين.

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