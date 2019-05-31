نهائي رابطة الأبطال الإفريقية...هل سيكون اللقب الرابع للترجي التونسي أم الثالث للوداد المغربي ؟

نهائي رابطة الأبطال الإفريقية حلم يعيشه كل عشاق كرة القدم عامة و جماهير الترجي الرياضي التونسي و الوداد البيضاوي المغربي خاصة، إياب النهائي الحلم الذي سيجمع الفريقين بعد ساعات قليلة في ملعب رادس بتونس العاصمة، أين يستضيف أبناء باب سويقة "الترجي التونسي" نظيره المغربي الوداد البيضاوي الذي يحاول تجاوز نتيجة تعادله الإيجابي بهدف لمثله التي تخدم أبناء الدار أكثر، في المقابل يحاول فريق الترجي التونسي تدعيم هذه النتيجة الإيجابية نسبيا أو المحافظة عليها للتتويج الثاني على التوالي برابطة الأبطال في غضون ستة أشهر.

اللقاء كذلك سبقته أجواء تنافسية و حماسية و لم يخلو حتى من الجدل خاصة بعد أن أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري جواد جريشة، الذي أدار مباراة الذهاب، لمدة ستة أشهر، بعد أن انتقد أداءه الفريق المغربي. واشتكت إدارة الوداد من عدم احتساب الحكم المصري لهدف مشروع والتغاضي عن ضربة جزاء.

أعلنت لجنة الحكام بالفيفا أن جهاد جريشة سيقوم بتحكيم فى مباريات كأس العالم لالشباب الجارية في بولندا رغم ان الاتحاد الافريقي امر بايقافه 6 شهور Publiée par Esperance-de-Tunis.net sur Mercredi 29 mai 2019

حضور جماهيري غفير

و من المتوقع أن يكون الحضور الجماهيري غفيرا في هذا العرس الكروي للنهائي الإفريقي، خاصة من جانب جماهير الدم و الذهب التي إقتنت 40 ألف تذكرة خلال ساعتين فقط ... كما يتوقع أن تنقل آلاف المشجعيين لفريق الوداد الذي يتمتع هو الآخر بقاعدة جماهرية كبيرة في المغرب و كثيرا ما تصنع جماهيره الحدث سواءا داخل أو خارج المغرب .

مباراة العودة اصعب برشة من مباراة الذهاب خاطر الوداد بش يلعب من دون مركبات و زيد فريق يعرف يسافر وديمة اقلقنا في تونس ..... Publiée par Esperance-de-Tunis.net sur Lundi 27 mai 2019

فهل سيكون التتويج الثاني على التوالي و الرابع للترجي التونسي أم الثالث للوداد المغربي ؟