مسلح يقتل رهينتين وينتحر في سويسرا

في بلد تندر فيه حوادث العنف باستخدام السلاح، استيقظ سكان مدينة زوريخ السوسرية على واقعة قتل رجل سويسري (60 عاما) لمرأتين قبل أن يضع حدا لحياته، الجمعة.

المسلح أقدم على فعلته بعد مواجهة استمرت ثلاث ساعات مع رجال الأمن في وقت مبكر من الصباح.

وقالت الشرطة في زوريخ إن المسلح الذي لم تذكر اسمه احتجز امرأتين (34 و38 عاما) في شقة سكنية في جنوب غرب المدينة مما دفع الشرطة لإعلان التأهب بعدما هدد بإطلاق النار عليهما ما لم ينسحب رجال الأمن.

وقالت الشرطة إنهم سمعوا صوت إطلاق رصاص بعدما أعلن الرجل أنه سيستسلم في غضون عشر دقائق.

وأضافت أن رجال الأمن اقتحموا الشقة السكنية وعثروا على الأشخاص الثلاثة مصابين بإصابات خطيرة وتوفوا جميعا في مكان الحادث.

ولا يزال ممثلو الإدعاء يحاولون تفسير ملابسات الحادث ويحاولون تحديد جنسية الضحيتين.

وتأتي هذه الحادثة في الوقت الذي صوت فيه ناخبون في الشهر الجاري بالموافقة على تبني قواعد أكثر صرامة للحد من انتشار السلاح في البلاد.

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