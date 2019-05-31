شاهد: الشرطة الإندونيسية تلقي القبض على عصابة دولية تتاجر في المخدرات

قالت الشرطة االإندونيسية يوم الجمعة إن السلطات اعتقلت أمريكيا واسبان إضافة إلى روسيين بتهمة بيع الكوكايين والماريجوانا في بالي.

تم عرض 3 رجال و 2 من النساء في مؤتمر صحفي للشرطة في دينباسار عاصمة بالي بعد أيام من القبض عليهم.

وقال قائد شرطة دينباسار رودي سيتياوان إن العصابة اعتقلت في الفترة من 20 إلى 24 مايو في منطقة كوتا السياحية الساخنة.

وقال إن الاعتقالات بدأت عندما ألقت الشرطة القبض على رجل روسي يبلغ من العمر 33 عامًا ، تم التعرف عليه فقط باسم نيكيتا ، يُزعم أنه رتب بيع الكوكايين عبر الهاتف للسياح الأجانب.

صادرت الشرطة 20.18 غراما (0.7 أوقية) من الكوكايين و 44.14 غراما (1.6 أوقية) من الماريجوانا من المجموعة.

يوجد في إندونيسيا قوانين صارمة بشأن المخدرات ، وهناك عشرات من المهربين المدانين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.

كانت آخر عمليات الإعدام في يوليو من العام 2016، عندما تم إطلاق النار على إندونيسي وثلاثة أجانب من قبل قوات الشرطة .

حكمت محكمة إندونيسية الأسبوع الماضي على فرنسي بالإعدام بتهمة تهريب المخدرات إلى لومبوك، بجانب بالي على الرغم من أن المدعين طلبوا عقوبة 20 عاما.